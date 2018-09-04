FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,77 değer kaybederek 93.189,27 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 255 bin 500 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 726,28 puan azalışla 93.189,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 338,90 puan ve yüzde 0,36 artarak 94.254,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 648,90 puan ve yüzde 0,69 değer kaybederek 93.266,65 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.915,43 puanı, en yüksek 94.589,11 puanı gören endeks, günü yüzde 0,77 azalışla 93.189,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi de yüzde 1,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.044,94 puan ve yüzde 0,90 azalarak 114.571,22 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 147'si prim yaptı, 207'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.192,47 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.192,47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 255 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,6750 lira, satışta 6,7018 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,6167 lira, satışta 6,6432 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1558, sterlin/dolar paritesi 1,2833, dolar/yen paritesi de 111,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,10 dolardan işlem görüyor.

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