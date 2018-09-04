Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 726,28 puan azalışla 93.189,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 338,90 puan ve yüzde 0,36 artarak 94.254,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 648,90 puan ve yüzde 0,69 değer kaybederek 93.266,65 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.915,43 puanı, en yüksek 94.589,11 puanı gören endeks, günü yüzde 0,77 azalışla 93.189,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi de yüzde 1,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.044,94 puan ve yüzde 0,90 azalarak 114.571,22 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 147'si prim yaptı, 207'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.192,47 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.192,47 dolardan işlem görüyor.