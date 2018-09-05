Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 398,29 puan azalışla 92.790,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 89,00 puan ve yüzde 0,10 azalarak 93.100,27 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 615,10 puan ve yüzde 0,66 değer kaybederek 92.574,17 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.370,79 puanı, en yüksek 93.719,45 puanı gören endeks, günü yüzde 0,43 azalışla 92.790,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,14, sanayi endeksi de yüzde 0,03 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 540,25 puan ve yüzde 0,47 azalarak 114.030,97 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 152'si prim yaptı, 217'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.197,37 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.197,37 dolardan işlem görüyor.