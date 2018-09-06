Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,67 puan azalışla 92.763,31 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi güne 330,76 puan ve yüzde 0,36 artarak 93.121,74 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.087,55 puan ve yüzde 1,17 değer kazanarak 93.878,54 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.763,31 puanı, en yüksek 94.166,24 puanı gören endeks, günü yüzde 0,03 azalışla 92.763,31 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,44 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 198,71 puan ve yüzde 0,17 azalarak 113.832,26 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 200'ü prim yaptı, 150'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) Garanti Bankası ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- Altının onsu 1.198,29 dolar
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.198,29 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 254 bin 500 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,5817 lira, satışta 6,6080 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,6777 lira, satışta 6,7045 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,02'den, bileşik getirisi de yüzde 24,34'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1612, sterlin/dolar paritesi 1,2927, dolar/yen paritesi de 110,90 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,62 dolardan işlem görüyor.
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