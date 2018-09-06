Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,67 puan azalışla 92.763,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 330,76 puan ve yüzde 0,36 artarak 93.121,74 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.087,55 puan ve yüzde 1,17 değer kazanarak 93.878,54 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.763,31 puanı, en yüksek 94.166,24 puanı gören endeks, günü yüzde 0,03 azalışla 92.763,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,44 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 198,71 puan ve yüzde 0,17 azalarak 113.832,26 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 200'ü prim yaptı, 150'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) Garanti Bankası ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.198,29 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.198,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 254 bin 500 lira oldu.