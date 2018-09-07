Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 510,84 puan artışla 93.274,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 407,63 puan ve yüzde 0,44 artarak 93.170,94 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 406,05 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 93.169,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.538,54 puanı, en yüksek 93.675,91 puanı gören endeks, günü yüzde 0,55 artışla 93.274,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 1,29 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 758,72 puan ve yüzde 0,67 artarak 114.590,98 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 172'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.198,06 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.198,06 dolardan işlem görüyor.