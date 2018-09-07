FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,55 değer kazanarak 93.274,15 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 249 bin 250 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 510,84 puan artışla 93.274,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 407,63 puan ve yüzde 0,44 artarak 93.170,94 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 406,05 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 93.169,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.538,54 puanı, en yüksek 93.675,91 puanı gören endeks, günü yüzde 0,55 artışla 93.274,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 1,29 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 758,72 puan ve yüzde 0,67 artarak 114.590,98 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 172'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.198,06 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.198,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 düşüşle 249 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4645 lira, satışta 6,4904 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,5817 lira, satışta 6,6080 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1581, sterlin/dolar paritesi 1,2954, dolar/yen paritesi de 111,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,20 dolardan işlem görüyor.

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