Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.575,81 puan azalışla 91.698,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 258,75 puan ve yüzde 0,28 artışla 93.532,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 376,91 puan ve yüzde 0,40 değer kaybıyla 92.897,24 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.698,34 puanı, en yüksek 93.662,58 puanı gören endeks, günü yüzde 1,69 azalışla gördüğü en düşük seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,53, hizmetler endeksi yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 1,52 ve teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.783,28 puan ve yüzde 1,56 azalarak 112.807,71 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 83'ü prim yaptı, 307'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.197 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.197 dolardan işlem görüyor.