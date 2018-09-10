FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 18:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,69 değer kaybederek 91.698,34 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 247 bin 800 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.575,81 puan azalışla 91.698,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 258,75 puan ve yüzde 0,28 artışla 93.532,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 376,91 puan ve yüzde 0,40 değer kaybıyla 92.897,24 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.698,34 puanı, en yüksek 93.662,58 puanı gören endeks, günü yüzde 1,69 azalışla gördüğü en düşük seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,53, hizmetler endeksi yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 1,52 ve teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.783,28 puan ve yüzde 1,56 azalarak 112.807,71 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 83'ü prim yaptı, 307'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.197 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.197 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 247 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4488 lira, satışta 6,4746 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4645 lira, satışta 6,4904 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1605, sterlin/dolar paritesi 1,3021, dolar/yen paritesi de 111,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,20 dolardan işlem görüyor.

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