Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 690,77 puan artışla 92.389,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 176,08 puan ve yüzde 0,19 artarak 91.874,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 570,24 puan ve yüzde 0,62 değer kazancıyla 92.268,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.450,29 puanı, en yüksek 92.748,37 puanı gören endeks, günü yüzde 0,75 artışla 92.389,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 985,15 puan ve yüzde 0,87 artarak 113.792,85 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 210'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.191,11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.191,11 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşerek 247 bin lira oldu.