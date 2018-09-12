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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,18 değer kaybederek 92.227,37 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 243 bin 600 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 161,74 puan azalışla 92.227,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 447,20 puan ve yüzde 0,48 artarak 92.836,31 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 729,49 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 93.118,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.923,82 puanı, en yüksek 93.552,53 puanı gören endeks, günü yüzde 0,18 azalışla 92.227,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61 ve teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 180,57 puan ve yüzde 0,16 azalarak 113.612,28 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 119'u prim yaptı, 263'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve İttifak Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.202,86 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.202,86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da altının kilogramı kapanışta 243 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,3901 lira, satışta 6,4157 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4492 lira, satışta 6,4751 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,62'den, bileşik getirisi de yüzde 25,01'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1636, sterlin/dolar paritesi 1,3032, dolar/yen paritesi de 111,44 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,59 dolardan işlem görüyor.

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