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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 2,38 değer kazanarak 94.419,15 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 239 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.191,78 puan artışla 94.419,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,50 puan ve yüzde 0,03 artarak 92.257,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 368,38 puan ve yüzde 0,40 değer kaybederek 91.858,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.206,17 puanı, en yüksek 94.610,38 puanı gören endeks, günü yüzde 2,38 artışla 94.419,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,74, sanayi endeksi yüzde 1,15, hizmetler endeksi yüzde 3,52, teknoloji endeksi de yüzde 1,26 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.783,00 puan ve yüzde 2,45 artarak 116.395,28 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 308'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.204,39 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.204,39 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,89 düşerek 239 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,3522 lira, satışta 6,3776 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,3901 lira, satışta 6,4157 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1682, sterlin/dolar paritesi 1,3105, dolar/yen paritesi de 111,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,54 dolardan işlem görüyor.

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