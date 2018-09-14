Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 340,49 puan artışla 94.759,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 900,63 puan ve yüzde 0,95 artarak 95.319,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.578,19 puan ve yüzde 1,67 değer kazanarak 95.997,33 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.377,04 puanı, en yüksek 96.298,90 puanı gören endeks, günü yüzde 0,36 artışla 94.759,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,61 ve teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,17 ve hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 493,98 puan ve yüzde 0,42 artarak 116.889,26 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 212'si prim yaptı, 151'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.196,93 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.196,93 dolardan işlem görüyor.