FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,36 değer kazanarak 94.759,64 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 235 bin 800 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 340,49 puan artışla 94.759,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 900,63 puan ve yüzde 0,95 artarak 95.319,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.578,19 puan ve yüzde 1,67 değer kazanarak 95.997,33 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.377,04 puanı, en yüksek 96.298,90 puanı gören endeks, günü yüzde 0,36 artışla 94.759,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,61 ve teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,17 ve hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 493,98 puan ve yüzde 0,42 artarak 116.889,26 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 212'si prim yaptı, 151'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.196,93 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.196,93 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,20 düşerek 235 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0616 lira, satışta 6,0859 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,3522 lira, satışta 6,3776 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,95'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1659, sterlin/dolar paritesi 1,3074, dolar/yen paritesi de 112,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,86 dolardan işlem görüyor.

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