FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,43 değer kaybederek 94.347,66 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 240 bin 500 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 411,98 puan azalışla 94.347,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 282,27 puan ve yüzde 0,30 azalarak 94.477,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 127,86 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 94.631,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.790,14 puanı, en yüksek 95.105,03 puanı gören endeks, günü yüzde 0,43 azalışla 94.347,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 456,71 puan ve yüzde 0,39 azalarak 116.432,55 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 152'si prim yaptı, 227'si geriledi. Garanti Bankası,Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.204,05 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.204,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,99 değer kazanarak kapanışta 240 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2564 lira, satışta 6,2814 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0616 lira, satışta 6,0859 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 25,32'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3148, dolar/yen paritesi de 111,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,24 dolardan işlem görüyor.

PARTNERTürkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018Türkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018
İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldıİZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı
150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi

150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi

Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı

Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı

Şırnak'ta Ağustos ayında 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı 

Şırnak'ta Ağustos ayında 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı 

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.95 milyon, gerçek işsizlik yüzde 17.1

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.95 milyon, gerçek işsizlik yüzde 17.1

Köy-Koop / Soyer: Kooperatiflere olan desteğin artması şart

Köy-Koop / Soyer: Kooperatiflere olan desteğin artması şart

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.