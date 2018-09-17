Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 411,98 puan azalışla 94.347,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 282,27 puan ve yüzde 0,30 azalarak 94.477,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 127,86 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 94.631,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.790,14 puanı, en yüksek 95.105,03 puanı gören endeks, günü yüzde 0,43 azalışla 94.347,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 456,71 puan ve yüzde 0,39 azalarak 116.432,55 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 152'si prim yaptı, 227'si geriledi. Garanti Bankası,Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.204,05 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.204,05 dolardan işlem görüyor.