Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 411,98 puan azalışla 94.347,66 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi haftaya 282,27 puan ve yüzde 0,30 azalarak 94.477,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 127,86 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 94.631,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.790,14 puanı, en yüksek 95.105,03 puanı gören endeks, günü yüzde 0,43 azalışla 94.347,66 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 456,71 puan ve yüzde 0,39 azalarak 116.432,55 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 152'si prim yaptı, 227'si geriledi. Garanti Bankası,Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- Altının onsu 1.204,05 dolar
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.204,05 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,99 değer kazanarak kapanışta 240 bin 500 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2564 lira, satışta 6,2814 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0616 lira, satışta 6,0859 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 25,32'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3148, dolar/yen paritesi de 111,97 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,24 dolardan işlem görüyor.
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