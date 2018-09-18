Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 539,20 puan artışla 94.886,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 387,86 puan ve yüzde 0,41 artarak 94.735,52 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 995,07 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 95.342,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.538,06 puanı, en yüksek 95.374,88 puanı gören endeks, günü yüzde 0,57 artışla 94.886,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 2,04 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 597,43 puan ve yüzde 0,51 artarak 117.029,98 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 214'ü prim yaptı, 148'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.199,41 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.199,41 dolardan işlem görüyor.