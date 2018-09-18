FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,57 değer kazanarak 94.886,87 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 247 bin 500 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 539,20 puan artışla 94.886,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 387,86 puan ve yüzde 0,41 artarak 94.735,52 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 995,07 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 95.342,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.538,06 puanı, en yüksek 95.374,88 puanı gören endeks, günü yüzde 0,57 artışla 94.886,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 2,04 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 597,43 puan ve yüzde 0,51 artarak 117.029,98 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 214'ü prim yaptı, 148'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.199,41 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.199,41 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,91 değer kazanarak kapanışta 247 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,3591 lira, satışta 6,3845 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2564 lira, satışta 6,2814 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 25,32'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1689, sterlin/dolar paritesi 1,3147, dolar/yen paritesi de 112,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,61 dolardan işlem görüyor.

PARTNERTarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...Tarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...
MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttıMB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı
Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı

MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı

Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 

Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 

100 metrekareye kuran yıllık 9 bin 500 TL tasarruf edecek

100 metrekareye kuran yıllık 9 bin 500 TL tasarruf edecek

Torku'dan rüşeymli bisküvi

Torku'dan rüşeymli bisküvi

Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

Sapanca'da, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek

Sapanca'da, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.