Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 539,20 puan artışla 94.886,87 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi güne 387,86 puan ve yüzde 0,41 artarak 94.735,52 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 995,07 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 95.342,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.538,06 puanı, en yüksek 95.374,88 puanı gören endeks, günü yüzde 0,57 artışla 94.886,87 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 2,04 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 597,43 puan ve yüzde 0,51 artarak 117.029,98 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 214'ü prim yaptı, 148'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- Altının onsu 1.199,41 dolar
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.199,41 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,91 değer kazanarak kapanışta 247 bin 500 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,3591 lira, satışta 6,3845 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2564 lira, satışta 6,2814 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 25,32'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1689, sterlin/dolar paritesi 1,3147, dolar/yen paritesi de 112,35 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,61 dolardan işlem görüyor.
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