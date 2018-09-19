Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.716,88 puan artışla 96.603,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 593,45 puan ve yüzde 0,63 artarak 95.480,32 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 463,50 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 95.350,37 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.272,19 puanı, en yüksek 96.722,73 puanı gören endeks, günü yüzde 1,81 artışla 96.603,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,61 ve sanayi endeksi yüzde 1,14 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.340,03 puan ve yüzde 2 artarak 119.370 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 249'u prim yaptı, 110'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.204,73 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.204,73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,72 değer kazanarak kapanışta 243 bin 250 lira oldu.