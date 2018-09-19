FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,81 değer kazanarak 96.603,75 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 243 bin 250 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.716,88 puan artışla 96.603,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 593,45 puan ve yüzde 0,63 artarak 95.480,32 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 463,50 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 95.350,37 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.272,19 puanı, en yüksek 96.722,73 puanı gören endeks, günü yüzde 1,81 artışla 96.603,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,61 ve sanayi endeksi yüzde 1,14 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.340,03 puan ve yüzde 2 artarak 119.370 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 249'u prim yaptı, 110'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.204,73 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.204,73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,72 değer kazanarak kapanışta 243 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,3050 lira, satışta 6,3303 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,3591 lira, satışta 6,3845 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 25,32'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1678, sterlin/dolar paritesi 1,3156, dolar/yen paritesi de 112,31 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,30 dolardan işlem görüyor.

PARTNEREğlencenin dozu kaçınca...Eğlencenin dozu kaçınca...
Türk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldıTürk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldı
2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

TOKİ'nin yüzde 24 indirim kampanyası cuma günü başlıyor

TOKİ'nin yüzde 24 indirim kampanyası cuma günü başlıyor

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nakliyecilerden korsana karşı mücadele

Nakliyecilerden korsana karşı mücadele

Türk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldı

Türk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldı

2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü

2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü

Süper model Vodainova "tabularla mücüdele" için 25-26 Ekim'de Antalya'da

Süper model Vodainova "tabularla mücüdele" için 25-26 Ekim'de Antalya'da

SESOB Başkanı Köksal: Bizim esnafımız fırsatçı değildir

SESOB Başkanı Köksal: Bizim esnafımız fırsatçı değildir

Yabancıya konut satışında rekor bekleniyor

Yabancıya konut satışında rekor bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.