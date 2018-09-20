Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 482,65 puan azalışla 96.121,10 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi güne 409,96 puan ve yüzde 0,42 artarak 97.013,71 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 96,18 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 96.507,57 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.522,86 puanı, en yüksek 97.387,93 puanı gören endeks, günü yüzde 0,50 azalışla 96.121,10 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,37, sanayi endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 1,03 değer kazandı.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 618,51 puan ve yüzde 0,52 azalarak 118.751,49 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 109'u prim yaptı, 273'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- Altının onsu 1.204,88 dolar
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.204,88 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,72 değer kazanarak altının kilogramı kapanışta 245 bin lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2674 lira, satışta 6,2925 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,3050 lira, satışta 6,3303 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1761, sterlin/dolar paritesi 1,3254, dolar/yen paritesi de 112,48 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,84 dolardan işlem görüyor.
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