Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.867,07 puan artışla 97.988,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 477,68 puan ve yüzde 0,50 artarak 96.598,78 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.344,14 puan ve yüzde 1,40 değer kazanarak 97.465,23 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.598,78 puanı, en yüksek 97.988,16 puanı gören endeks, günü yüzde 1,94 artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 1,81, hizmetler endeksi yüzde 1,76, teknoloji endeksi de yüzde 1,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.650,52 puan ve yüzde 2,23 artarak 121.402,02 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 256'sı prim yaptı, 100'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türk Telekom ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.198,01 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.198,01 dolardan işlem görüyor.