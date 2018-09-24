FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 18:33 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,59 değer kazanarak 99.547,44 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 240 bin 250 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.559,28 puan artışla 99.547,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 296,03 puan ve yüzde 0,30 artarak 98.284,19 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 254,47 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 98.242,63 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.781,97 puanı, en yüksek 99.561,95 puanı gören endeks, günü yüzde 1,59 artışla 99.547,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,62, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi de yüzde 1,75 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.170,48 puan ve yüzde 1,79 artarak 123.572,50 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 227'si prim yaptı, 131'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.202,46 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.202,46 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,17 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 240 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,2244 lira, satışta 6,2493 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2627 lira, satışta 6,2878 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 25,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3135, dolar/yen paritesi de 112,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,75 dolardan işlem görüyor.

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