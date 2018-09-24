Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.559,28 puan artışla 99.547,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 296,03 puan ve yüzde 0,30 artarak 98.284,19 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 254,47 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 98.242,63 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.781,97 puanı, en yüksek 99.561,95 puanı gören endeks, günü yüzde 1,59 artışla 99.547,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,62, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi de yüzde 1,75 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.170,48 puan ve yüzde 1,79 artarak 123.572,50 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 227'si prim yaptı, 131'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.202,46 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.202,46 dolardan işlem görüyor.