Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 254,97 puan azalışla 99.292,47 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi güne 549,36 puan ve yüzde 0,55 artarak 100.096,80 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 157,92 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 99.705,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.636,32 puanı, en yüksek 100.180,97 puanı gören endeks, günü yüzde 0,26 azalışla 99.292,47 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 392,30 puan ve yüzde 0,32 azalarak 123.180,19 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 130'u prim yaptı, 235'i geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- Altının onsu 1.203,29 dolar
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.203,29 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybederek kapanışta 237 bin 750 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1197 lira, satışta 6,1442 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,2244 lira, satışta 6,2493 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3160, dolar/yen paritesi de 112,86 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,23 dolardan işlem görüyor.
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