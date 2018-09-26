FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,14 değer kaybederek 99.148,85 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 235 bin 850 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 143,62 puan azalışla 99.148,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 416,51 puan ve yüzde 0,42 artarak 99.708,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 98.147,61 puanı, en yüksek 99.895,26 puanı gören endeks, günü yüzde 0,14 azalışla 99.148,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 216,88 puan ve yüzde 0,18 azalarak 122.963,31 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 129'u prim yaptı, 233'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.194,00 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.194,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,90 değer kaybederek kapanışta 235 bin 850 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1200 lira, satışta 6,1445 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1197 lira, satışta 6,1442 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 25,70'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1746, sterlin/dolar paritesi 1,3172, dolar/yen paritesi de 113,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,33 dolardan işlem görüyor.

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