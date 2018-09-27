FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 18:25 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,16 değer kazanarak 100.298,73 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 232 bin 400 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.149,88 puan artışla 100.298,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 64,96 puan ve yüzde 0,07 azalarak 99.083,90 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 14,55 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 99.163,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.934,15 puanı, en yüksek 100.637,69 puanı gören endeks, günü yüzde 1,16 artışla 100.298,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,02, sanayi endeksi yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi de yüzde 1,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.396,66 puan ve yüzde 1,14 artarak 124.359,97 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 189'u prim yaptı, 164'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.182,49 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.182,49 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,46 değer kaybederek kapanışta 232 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0710 lira, satışta 6,0953 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1200 lira, satışta 6,1445 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 25,78'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1666, sterlin/dolar paritesi 1,3103, dolar/yen paritesi de 113,29 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,42 dolardan işlem görüyor.

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