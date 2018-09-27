Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.149,88 puan artışla 100.298,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 64,96 puan ve yüzde 0,07 azalarak 99.083,90 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 14,55 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 99.163,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.934,15 puanı, en yüksek 100.637,69 puanı gören endeks, günü yüzde 1,16 artışla 100.298,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,02, sanayi endeksi yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi de yüzde 1,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.396,66 puan ve yüzde 1,14 artarak 124.359,97 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 189'u prim yaptı, 164'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.182,49 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.182,49 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,46 değer kaybederek kapanışta 232 bin 400 lira oldu.