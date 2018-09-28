Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 341,83 puan azalışla 99.956,90 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi güne 128,63 puan ve yüzde 0,13 artarak 100.427,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 19,49 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 100.318,28 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.173,71 puanı, en yüksek 100.473,01 puanı gören endeks, günü yüzde 0,34 azalışla 99.956,90 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,32 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,10, hizmetler endeksi yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 408,94 puan ve yüzde 0,33 azalarak 123.951,04 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 158'i prim yaptı, 198'i geriledi. Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- Altının onsu 1.190,89 dolar
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.190,89 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,57 değer kaybederek kapanışta 228 bin 750 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9860 lira, satışta 6,0100 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0710 lira, satışta 6,0953 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,38'den, bileşik getirisi de yüzde 25,78'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1621, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi de 113,54 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,78 dolardan işlem görüyor.
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