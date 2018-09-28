Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 341,83 puan azalışla 99.956,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 128,63 puan ve yüzde 0,13 artarak 100.427,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 19,49 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 100.318,28 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.173,71 puanı, en yüksek 100.473,01 puanı gören endeks, günü yüzde 0,34 azalışla 99.956,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,32 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,10, hizmetler endeksi yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 408,94 puan ve yüzde 0,33 azalarak 123.951,04 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 158'i prim yaptı, 198'i geriledi. Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.190,89 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.190,89 dolardan işlem görüyor.