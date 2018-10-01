Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.419,75 puan azalışla 98.537,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 118,30 puan ve yüzde 0,12 artarak 100.075,20 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 104,14 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 100.061,04 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.537,15 puanı, en yüksek 100.646,97 puanı gören endeks, günü yüzde 1,42 azalışla 98.537,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,32, sanayi endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.919,03 puan ve yüzde 1,55 azalarak 122.032,01 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 235'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Telekom, ASELSAN, Türk Hava Yolları ve Yapı ve Kredi bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.188,56 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.188,56 dolardan işlem görüyor.