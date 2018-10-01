FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 19:13 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,42 değer kaybederek 98.537,15 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 226 bin 200 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.419,75 puan azalışla 98.537,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 118,30 puan ve yüzde 0,12 artarak 100.075,20 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 104,14 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 100.061,04 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.537,15 puanı, en yüksek 100.646,97 puanı gören endeks, günü yüzde 1,42 azalışla 98.537,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,32, sanayi endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.919,03 puan ve yüzde 1,55 azalarak 122.032,01 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 235'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Telekom, ASELSAN, Türk Hava Yolları ve Yapı ve Kredi bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.188,56 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.188,56 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,11 değer kaybederek kapanışta 226 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9617 lira, satışta 5,9856 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9860 lira, satışta 6,0100 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,38'den, bileşik getirisi de yüzde 25,87'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1584, sterlin/dolar paritesi 1,3049, dolar/yen paritesi de 113,96 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 83,52 dolardan işlem görüyor.

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