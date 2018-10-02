FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,38 değer kaybederek 98.160,73 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 231 bin 700 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 376,41 puan azalışla 98.160,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 109,59 puan ve yüzde 0,11 azalarak 98.427,55 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 633,85 puan ve yüzde 0,64 değer kaybederek 97.903,29 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.373,76 puanı, en yüksek 98.713,72 puanı gören endeks, günü yüzde 0,38 azalışla 98.160,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,77, teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 483,44 puan ve yüzde 0,40 azalarak 121.548,57 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 109'u prim yaptı, 262'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türk Telekom ve Yapı ve Kredi bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.207,19 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.207,19 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,43 değer kazanarak kapanışta 231 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0040 lira, satışta 6,0281 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9617 lira, satışta 5,9856 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 26,18'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,2976, dolar/yen paritesi de 113,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,75 dolardan işlem görüyor.

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