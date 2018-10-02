Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 376,41 puan azalışla 98.160,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 109,59 puan ve yüzde 0,11 azalarak 98.427,55 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 633,85 puan ve yüzde 0,64 değer kaybederek 97.903,29 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.373,76 puanı, en yüksek 98.713,72 puanı gören endeks, günü yüzde 0,38 azalışla 98.160,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,77, teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 483,44 puan ve yüzde 0,40 azalarak 121.548,57 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 109'u prim yaptı, 262'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türk Telekom ve Yapı ve Kredi bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.207,19 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.207,19 dolardan işlem görüyor.