FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,99 değer kaybederek 97.187,87 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 234 bin 250 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 972,87 puan azalışla 97.187,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 43,77 puan ve yüzde 0,04 artarak 98.204,51 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 207,90 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek 97.952,83 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.944,51 puanı, en yüksek 98.698,57 puanı gören endeks, günü yüzde 0,99 azalışla 97.187,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 1,37, sanayi endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.251,47 puan ve yüzde 1,03 azalarak 120.297,10 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 121'i prim yaptı, 238'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türk Telekom ve Yapı ve Kredi bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.201,84 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.201,84 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kazanarak kapanışta 234 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0247 lira, satışta 6,0488 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0040 lira, satışta 6,0281 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,77'den, bileşik getirisi de yüzde 26,30'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1534, sterlin/dolar paritesi 1,3009, dolar/yen paritesi de 114,09 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 85,56 dolardan işlem görüyor.

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