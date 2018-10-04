Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.691,07 puan azalışla 94.496,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 144,84 puan ve yüzde 0,15 azalarak 97.043,02 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.574,33 puan ve yüzde 1,62 değer kaybederek 95.613,54 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.496,80 puanı, en yüksek 97.071,76 puanı gören endeks, günü yüzde 2,77 azalışla gördüğü en düşük seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,55, sanayi endeksi yüzde 0,86, hizmetler endeksi yüzde 2,63, teknoloji endeksi de yüzde 5,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.144,93 puan ve yüzde 2,61 azalarak 117.152,17 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 53'ü prim yaptı, 348'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.204,39 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.204,39 dolardan işlem görüyor.