FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 2,77 değer kaybederek 94.496,80 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 237 bin 500 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.691,07 puan azalışla 94.496,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 144,84 puan ve yüzde 0,15 azalarak 97.043,02 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.574,33 puan ve yüzde 1,62 değer kaybederek 95.613,54 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.496,80 puanı, en yüksek 97.071,76 puanı gören endeks, günü yüzde 2,77 azalışla gördüğü en düşük seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,55, sanayi endeksi yüzde 0,86, hizmetler endeksi yüzde 2,63, teknoloji endeksi de yüzde 5,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.144,93 puan ve yüzde 2,61 azalarak 117.152,17 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 53'ü prim yaptı, 348'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.204,39 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.204,39 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,39 değer kazanarak 237 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1201 lira, satışta 6,1447 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0247 lira, satışta 6,0488 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 26,51'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1521, sterlin/dolar paritesi 1,3030, dolar/yen paritesi de 113,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 85,51 dolardan işlem görüyor.

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