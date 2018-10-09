Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 644,49 puan artışla 96.731,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 364,01 puan ve yüzde 0,38 artarak 96.451,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 281,33 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 96.368,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.536,85 puanı, en yüksek 97.100,26 puanı gören endeks, günü yüzde 0,67 artışla 96.731,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 1,19 ve teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.079,29 puan ve yüzde 0,90 artarak 120.415,57 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 198'i prim yaptı, 162'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.188,18 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.188,18 dolardan işlem görüyor.