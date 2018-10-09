FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,67 değer kazanarak 96.731,76 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 234 bin 100 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 644,49 puan artışla 96.731,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 364,01 puan ve yüzde 0,38 artarak 96.451,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 281,33 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 96.368,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.536,85 puanı, en yüksek 97.100,26 puanı gören endeks, günü yüzde 0,67 artışla 96.731,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 1,19 ve teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.079,29 puan ve yüzde 0,90 artarak 120.415,57 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 198'i prim yaptı, 162'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.188,18 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.188,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kaybederek 234 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1113 lira, satışta 6,1358 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1473 lira, satışta 6,1719 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,36'dan, bileşik getirisi de yüzde 26,96'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1471, sterlin/dolar paritesi 1,3093, dolar/yen paritesi de 113,04 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,74 dolardan işlem görüyor.

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