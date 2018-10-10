Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.291,07 puan azalışla 94.440,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 338,39 puan ve yüzde 0,35 artarak 97.070,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 429,16 puan ve yüzde 0,44 değer kaybederek 96.302,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.440,69 puanı, en yüksek 97.168,89 puanı gören endeks, günü yüzde 2,37 azalışla 94.440,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 2,95, teknoloji endeksi yüzde 3,12, hizmetler endeksi de yüzde 2,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.933,41 puan ve yüzde 2,44 azalarak 117.482,16 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 74'ü prim yaptı, 311'i geriledi. Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Adese Alışveriş Merkezleri bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.188,17 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.188,17 dolardan işlem görüyor.