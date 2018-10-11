FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,32 değer kazanarak 94.747,53 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 232 bin 500 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 306,84 puan artışla 94.747,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 516,02 puan ve yüzde 0,55 azalarak 93.924,67 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 501,42 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 93.939,27 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.480,39 puanı, en yüksek 95.117,23 puanı gören endeks, günü yüzde 0,32 artışla 94.747,53 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, teknoloji endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 390,10 puan ve yüzde 0,33 artarak 117.872,26 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 247'si geriledi. Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.218,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.218,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazanarak 232 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9791 lira, satışta 6,0031 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0843 lira, satışta 6,1086 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,39'dan, bileşik getirisi de yüzde 27,00'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1557, sterlin/dolar paritesi 1,3186, dolar/yen paritesi de 112,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,88 dolardan işlem görüyor.

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