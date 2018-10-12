FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.909,89 puan artışla 96.657,42 puandan kapandı -Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kaybederek 230 bin 800 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.909,89 puan artışla 96.657,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 947,86 puan ve yüzde 1 artarak 95.695,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 389,68 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 95.137,22 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.389,22 puanı, en yüksek 97.168,78 puanı gören endeks, günü yüzde 2,02 artışla 96.657,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,82, teknoloji endeksi yüzde 3,75, hizmetler endeksi yüzde 1,80 ve sanayi endeksi ise yüzde 1,90 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.438,04 puan ve yüzde 2,07 artarak 120.310,30 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 286'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. Halkbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.218,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.218,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kaybederek 230 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9001 lira, satışta 5,9237 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9791 lira, satışta 6,0031 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,21'den, bileşik getirisi de yüzde 26,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1561, sterlin/dolar paritesi 1,3165, dolar/yen paritesi de 112,13 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,50 dolardan işlem görüyor.

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