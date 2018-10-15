FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 18:27 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 2,04 değer kazanarak 98.631,27 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kaybederek 229 bin 100 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.973,85 puan artışla 98.631,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 689,54 puan ve yüzde 0,71 artarak 97.346,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.520,03 puan ve yüzde 1,57 değer kazanarak 98.117,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.346,96 puanı, en yüksek 99.037,88 puanı gören endeks, günü yüzde 2,04 artışla 98.631,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,97, teknoloji endeksi yüzde 3,56, hizmetler endeksi yüzde 1,95 ve sanayi endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.591,55 puan ve yüzde 2,15 artarak 122.901,85 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 323'ü prim yaptı, 68'i geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.227,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.227,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kaybederek 229 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8072 lira, satışta 5,8305 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9001 lira, satışta 5,9237 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 26,63'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1591, sterlin/dolar paritesi 1,3148, dolar/yen paritesi de 111,77 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,65 dolardan işlem görüyor.

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