Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.973,85 puan artışla 98.631,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 689,54 puan ve yüzde 0,71 artarak 97.346,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.520,03 puan ve yüzde 1,57 değer kazanarak 98.117,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.346,96 puanı, en yüksek 99.037,88 puanı gören endeks, günü yüzde 2,04 artışla 98.631,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,97, teknoloji endeksi yüzde 3,56, hizmetler endeksi yüzde 1,95 ve sanayi endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.591,55 puan ve yüzde 2,15 artarak 122.901,85 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 323'ü prim yaptı, 68'i geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.227,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.227,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kaybederek 229 bin 100 lira oldu.