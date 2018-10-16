Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 164,85 puan azalışla 98.466,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 57,41 puan ve yüzde 0,06 azalarak 98.573,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 433,32 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 99.064,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.906,63 puanı, en yüksek 99.224,28 puanı gören endeks, günü yüzde 0,17 azalışla 98.466,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,79, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 259,02 puan ve yüzde 0,21 azalarak 122.642,83 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 186'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.228,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.228,40 dolardan işlem görüyor.