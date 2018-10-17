Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 524,59 puan artışla 98.991,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 756,85 puan ve yüzde 0,77 artarak 99.223,27 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 297,28 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 98.763,70 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.069,70 puanı, en yüksek 99.553,94 puanı gören endeks, günü yüzde 0,53 artışla 98.991,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,05, sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,27 ve hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 660,88 puan ve yüzde 0,54 artarak 123.303,71 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 204'ü prim yaptı, 165'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.226,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.226,20 dolardan işlem görüyor.