Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.537,05 puan azalışla 97.453,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,49 puan azalarak 98.987,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 92,31 puan ve yüzde 0,09 değer kaybederek 98.898,70 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.191,47 puanı, en yüksek 99.173,03 puanı gören endeks, günü yüzde 1,55 azalışla 97.453,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 1,57 ve hizmetler endeksi yüzde 1,24 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.025,38 puan ve yüzde 1,64 azalarak 121.278,33 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 101'i prim yaptı, 272'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.226,82 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.226,82 dolardan işlem görüyor.