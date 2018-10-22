Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.772,86 puan azalışla 94.681,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 761,18 puan ve yüzde 0,79 artarak 97.215,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 66,05 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 96.520,61 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.681,70 puanı, en yüksek 97.406,25 puanı gören endeks, günü yüzde 1,84 azalışla 94.681,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 2,13, teknoloji endeksi yüzde 3,03 ve hizmetler endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.225,30 puan ve yüzde 1,86 azalarak 117.627,60 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 100'ü prim yaptı, 283'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.221,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.221,50 dolardan işlem görüyor.