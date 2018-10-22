FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,84 değer kaybederek 94.681,70 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 değer kazanarak 222 bin 400 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.772,86 puan azalışla 94.681,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 761,18 puan ve yüzde 0,79 artarak 97.215,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 66,05 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 96.520,61 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.681,70 puanı, en yüksek 97.406,25 puanı gören endeks, günü yüzde 1,84 azalışla 94.681,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 2,13, teknoloji endeksi yüzde 3,03 ve hizmetler endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.225,30 puan ve yüzde 1,86 azalarak 117.627,60 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 100'ü prim yaptı, 283'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.221,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.221,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kazanarak 222 bin 400 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,36'dan, bileşik getirisi de yüzde 25,84'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6441 lira, satışta 5,6667 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6095 lira, satışta 5,6320 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,2969, dolar/yen paritesi de 112,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,58 dolardan işlem görüyor.

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