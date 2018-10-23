FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 18:29 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,28 değer kaybederek 93.468,99 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,53 değer kazanarak 230 bin 250 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.212,71 puan azalışla 93.468,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 601,29 puan ve yüzde 0,64 azalarak 94.080,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.452,66 puan ve yüzde 1,53 değer kaybederek 93.229,04 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.344,89 puanı, en yüksek 94.442,93 puanı gören endeks, günü yüzde 1,28 azalışla 93.468,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 0,98 ve hizmetler endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.417,86 puan ve yüzde 1,21 azalarak 116.209,73 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 76'sı prim yaptı, 317'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank, Akbank ve bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.232,72 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.232,72 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,53 değer kazanarak 230 bin 250 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,68'den, bileşik getirisi de yüzde 26,20'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7669 lira, satışta 5,7900 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6441 lira, satışta 5,6667 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1474, sterlin/dolar paritesi 1,2984, dolar/yen paritesi de 112,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,58 dolardan işlem görüyor.

PARTNERSevgilisini İstanbul'la tanıştırdıSevgilisini İstanbul'la tanıştırdı
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldıZiraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı
2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı

2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku

2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku

AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

Aydın: Maliyetlerdeki artış, müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi

Aydın: Maliyetlerdeki artış, müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi

Roche İlaç Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mine Sadıç oldu

Roche İlaç Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mine Sadıç oldu

New York Borsası’nın sahipleri Bitcoin işine giriyor

New York Borsası’nın sahipleri Bitcoin işine giriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.