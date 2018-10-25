Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.055,48 puan artışla 93.747,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 420,09 puan ve yüzde 0,45 azalarak 92.272,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 54,00 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 92.638,17 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.958,23 puanı, en yüksek 93.765,56 puanı gören endeks, günü yüzde 1,14 artışla 93.747,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 1,81, hizmetler endeksi de yüzde 2,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.762,33 puan ve yüzde 1,53 artarak 116.895,47 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 187'si prim yaptı, 185'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.229,84 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.229,84 dolardan işlem görüyor.