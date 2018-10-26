Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.206,12 puan azalışla 90.541,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 225,58 puan ve yüzde 0,24 artarak 93.973,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.253,64 puan ve yüzde 1,34 değer kaybederek 92.494,01 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.541,53 puanı, en yüksek 94.036,49 puanı gören endeks, günü yüzde 3,42 azalışla gördüğü en düşük seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,28, sanayi endeksi yüzde 4,24, teknoloji endeksi yüzde 3,14, hizmetler endeksi de yüzde 1,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.983,51 puan ve yüzde 3,41 azalarak 112.911,96 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 91'i prim yaptı, 298'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.242,39 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.242,39 dolardan işlem görüyor.