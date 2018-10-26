FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 3,42 değer kaybederek 90.541,53 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanarak 224 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.206,12 puan azalışla 90.541,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 225,58 puan ve yüzde 0,24 artarak 93.973,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.253,64 puan ve yüzde 1,34 değer kaybederek 92.494,01 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.541,53 puanı, en yüksek 94.036,49 puanı gören endeks, günü yüzde 3,42 azalışla gördüğü en düşük seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,28, sanayi endeksi yüzde 4,24, teknoloji endeksi yüzde 3,14, hizmetler endeksi de yüzde 1,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.983,51 puan ve yüzde 3,41 azalarak 112.911,96 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 91'i prim yaptı, 298'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.242,39 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.242,39 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanarak 224 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 25,37'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6147 lira, satışta 5,6372 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6757 lira, satışta 5,6984 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1381, sterlin/dolar paritesi 1,2824, dolar/yen paritesi de 111,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,16 dolardan işlem görüyor.

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