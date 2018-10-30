Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 541,63 puan azalışla 89.999,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 342,16 puan ve yüzde 0,38 artarak 90.883,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 629,06 puan ve yüzde 0,69 değer kaybederek 89.912,47 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.564,44 puanı, en yüksek 91.387,01 puanı gören endeks, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 89.999,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve hizmetler endeksi de yüzde 2,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 738,88 puan ve yüzde 0,65 azalarak 112.173,08 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 128'i prim yaptı, 250'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.225,41 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.225,41 dolardan işlem görüyor.