Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 200,81 puan artışla 90.200,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 444,93 puan ve yüzde 0,49 artarak 90.444,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 732,87 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 90.732,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.277,99 puanı, en yüksek 91.926,87 puanı gören endeks, günü yüzde 0,22 değer kazanarak 90.200,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89 ve hizmetler endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1 ve sanayi endeksi de yüzde 2,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 286,17 puan ve yüzde 0,26 artarak 112.459,25 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 138'i prim yaptı, 239'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.214,89 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.214,89 dolardan işlem görüyor.