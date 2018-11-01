Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.186,70 puan artışla 92.387,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 52,87 puan ve yüzde 0,06 artarak 90.253,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.359,31 puan ve yüzde 1,51 değer kazanarak 91.560,02 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.950,14 puanı, en yüksek 92.440,92 puanı gören endeks, günü yüzde 2,42 değer kazanarak 92.387,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,82, hizmetler endeksi yüzde 2,70, teknoloji endeksi yüzde 3,34 ve sanayi endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.906,80 puan ve yüzde 2,58 artarak 115.366,05 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 259'u prim yaptı, 111'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.232,29 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.232,29 dolardan işlem görüyor.