Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.735,61 puan artışla 94.123,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 619,11 puan ve yüzde 0,67 artarak 93.006,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 465,74 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 92.853,15 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.478,02 puanı, en yüksek 94.570,59 puanı gören endeks, günü yüzde 1,88 değer kazanarak 94.123,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 3,49 ve sanayi endeksi de yüzde 2,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.283,82 puan ve yüzde 1,98 artarak 117.649,87 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 250'si prim yaptı, 106'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.231,66 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.231,66 dolardan işlem görüyor.