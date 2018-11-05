Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.824,71 puan artışla 95.947,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 400,69 puan ve yüzde 0,43 artarak 94.523,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 881,90 puan ve yüzde 0,94 değer kazanarak 95.004,93 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.812,96 puanı, en yüksek 95.947,73 puanı gören endeks, yüzde 1,94 değer kazanarak gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden kapanış gerçekleştirdi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,85, hizmetler endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 0,78 ve sanayi endeksi de yüzde 1,65 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.518,59 puan ve yüzde 2,14 artarak 120.168,46 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 279'u prim yaptı, 103'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.233,23 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.233,23 dolardan işlem görüyor.