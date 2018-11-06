Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.220,06 puan azalışla 94.727,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 199,04 puan ve yüzde 0,21 artarak 96.146,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 571,81 puan ve yüzde 0,60 değer kaybederek 95.375,92 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.163,78 puanı, en yüksek 96.282,05 puanı gören endeks, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 94.727,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 1,31 ve sanayi endeksi de yüzde 1,49 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.565,33 puan ve yüzde 1,30 azalarak 118.603,13 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 133'ü prim yaptı, 249'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.230,32 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.230,32 dolardan işlem görüyor.