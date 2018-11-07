Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 765,62 puan artışla 95.493,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 79,65 puan ve yüzde 0,08 azalarak 94.648,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 999,18 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 95.726,85 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.262,05 puanı, en yüksek 96.046,74 puanı gören endeks, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 95.493,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 2,11 ve sanayi endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.036,86 puan ve yüzde 0,87 artarak 119.639,99 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 242'si prim yaptı, 126'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türk Telekom ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.229,66 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.229,66 dolardan işlem görüyor.