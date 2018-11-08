FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 18:34 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 2,08 değer kaybederek 93.506,22 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kazanarak 213 bin 100 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.987,07 puan azalışla 93.506,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,41 puan ve yüzde 0,03 artarak 95.521,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.421,40 puan ve yüzde 1,49 değer kaybederek 94.071,90 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.258,07 puanı, en yüksek 95.641,80 puanı gören endeks, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 93.506,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,97, teknoloji endeksi yüzde 1,03 ve sanayi endeksi de yüzde 2,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.807,87 puan ve yüzde 2,35 azalarak 116.832,12 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 88'i prim yaptı, 294'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Türk Telekom ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.225,29 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.225,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kazanarak 213 bin 100 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,49'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4057 lira, satışta 5,4274 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3538 lira, satışta 5,3752 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1439, sterlin/dolar paritesi 1,3117, dolar/yen paritesi de 113,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,71 dolardan işlem görüyor.

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