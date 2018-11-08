Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.987,07 puan azalışla 93.506,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,41 puan ve yüzde 0,03 artarak 95.521,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.421,40 puan ve yüzde 1,49 değer kaybederek 94.071,90 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.258,07 puanı, en yüksek 95.641,80 puanı gören endeks, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 93.506,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,97, teknoloji endeksi yüzde 1,03 ve sanayi endeksi de yüzde 2,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.807,87 puan ve yüzde 2,35 azalarak 116.832,12 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 88'i prim yaptı, 294'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Türk Telekom ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.225,29 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.225,29 dolardan işlem görüyor.