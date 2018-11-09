Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 667,02 puan azalışla 92.839,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 208,51 puan ve yüzde 0,22 azalarak 93.297,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 977,78 puan ve yüzde 1,05 değer kaybederek 92.528,44 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.127,06 puanı, en yüksek 93.697,88 puanı gören endeks, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 92.839,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97 ve sanayi endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 789,77 puan ve yüzde 0,68 azalarak 116.042,35 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 248'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.211,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.211,25 dolardan işlem görüyor.