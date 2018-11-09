FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,71 değer kaybederek 92.839,21 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kazanarak 214 bin 800 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 667,02 puan azalışla 92.839,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 208,51 puan ve yüzde 0,22 azalarak 93.297,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 977,78 puan ve yüzde 1,05 değer kaybederek 92.528,44 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.127,06 puanı, en yüksek 93.697,88 puanı gören endeks, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 92.839,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97 ve sanayi endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 789,77 puan ve yüzde 0,68 azalarak 116.042,35 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 248'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.211,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.211,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kazanarak 214 bin 800 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,68'den, bileşik getirisi de yüzde 21,75'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4781 lira, satışta 5,5000 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4057 lira, satışta 5,4274 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1351, sterlin/dolar paritesi 1,3045, dolar/yen paritesi de 113,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,61 dolardan işlem görüyor.

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