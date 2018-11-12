FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 18:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,50 değer kaybederek 91.445,28 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,21 değer kaybederek 212 bin 200 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.393,92 puan azalışla 91.445,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 166,58 puan ve yüzde 0,18 artarak 93.005,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 64,59 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 92.774,61 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.445,28 puanı, en yüksek 93.695,34 puanı gören endeks, günü yüzde 1,50 değer kaybıyla gördüğü en düşük seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks ve sanayi endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.617,68 puan ve yüzde 1,39 azalarak 114.424,67 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 120'si prim yaptı, 259'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.204,49 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.204,49 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,21 değer kaybederek 212 bin 200 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,82'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4725 lira, satışta 5,4945 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4781 lira, satışta 5,5000 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1269, sterlin/dolar paritesi 1,2899, dolar/yen paritesi de 113,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,12 dolardan işlem görüyor.

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