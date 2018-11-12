Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.393,92 puan azalışla 91.445,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 166,58 puan ve yüzde 0,18 artarak 93.005,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 64,59 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 92.774,61 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.445,28 puanı, en yüksek 93.695,34 puanı gören endeks, günü yüzde 1,50 değer kaybıyla gördüğü en düşük seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks ve sanayi endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.617,68 puan ve yüzde 1,39 azalarak 114.424,67 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 120'si prim yaptı, 259'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.204,49 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.204,49 dolardan işlem görüyor.