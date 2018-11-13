Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.263,27 puan artışla 92.708,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 87,05 puan ve yüzde 0,10 artarak 91.532,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.065,76 puan ve yüzde 1,17 değer kazanarak 92.511,05 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.297,67 puanı, en yüksek 93.094,93 puanı gören endeks, günü yüzde 1,38 değer kazanarak 92.708,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,98, sanayi endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.805,18 puan ve yüzde 1,58 artarak 116.229,85 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 231'i prim yaptı, 135'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.199,94 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.199,94 dolardan işlem görüyor.