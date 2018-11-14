Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 578,60 puan artışla 93.287,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 178 puan ve yüzde 0,19 azalarak 92.530,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 253,23 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 92.961,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.945,76 puanı, en yüksek 93.691,34 puanı gören endeks, günü yüzde 0,62 değer kazanarak 93.287,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,18 ve hizmetler endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 974,91 puan ve yüzde 0,84 artarak 117.204,76 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 174'ü prim yaptı, 194'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.201,94 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.201,94 dolardan işlem görüyor.