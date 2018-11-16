Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,34 puan artışla 93.616,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 489,07 puan ve yüzde 0,52 artarak 93.785,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 136,76 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 93.433,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.743,88 puanı, en yüksek 94.308,29 puanı gören endeks, günü yüzde 0,34 değer kazanarak 93.616,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,04 ve sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,66 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 409,12 puan ve yüzde 0,35 artarak 117.432,60 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 199'u prim yaptı, 158'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.222,19 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.222,19 dolardan işlem görüyor.