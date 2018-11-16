FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,34 değer kazanarak 93.616,45 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybederek 209 bin 400 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,34 puan artışla 93.616,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 489,07 puan ve yüzde 0,52 artarak 93.785,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 136,76 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 93.433,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.743,88 puanı, en yüksek 94.308,29 puanı gören endeks, günü yüzde 0,34 değer kazanarak 93.616,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,04 ve sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,66 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 409,12 puan ve yüzde 0,35 artarak 117.432,60 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 199'u prim yaptı, 158'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.222,19 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.222,19 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybederek 209 bin 400 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,05'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3375 lira, satışta 5,3589 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4140 lira, satışta 5,4357 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,2862, dolar/yen paritesi de 112,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,19 dolardan işlem görüyor.

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