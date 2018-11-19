Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,02 puan artışla 94.570,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 48,30 puan ve yüzde 0,05 azalarak 93.568,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 337,02 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 93.953,47 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.568,15 puanı, en yüksek 94.602,73 puanı gören endeks, günü yüzde 1,02 değer kazanarak 94.570,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,37, sanayi endeksi yüzde 0,35 ve hizmetler endeksi de yüzde 1,25 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.198,78 puan ve yüzde 1,02 artarak 118.631,38 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 242'si prim yaptı, 130'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.222,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.222,90 dolardan işlem görüyor.