Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.884,54 puan azalışla 91.686,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 291,14 puan ve yüzde 0,31 azalarak 94.279,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.109,98 puan ve yüzde 1,17 değer kaybederek 93.460,92 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.545,81 puanı, en yüksek 94.391,73 puanı gören endeks, günü yüzde 3,05 değer kaybederek 91.686,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,74, sanayi endeksi yüzde 3,38, hizmetler endeksi yüzde 2,63 ve teknoloji endeksi de yüzde 3,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.773,63 puan ve yüzde 3,18 azalarak 114.857,75 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 83'ü prim yaptı, 314'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Şekerbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.222,63 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.222,63 dolardan işlem görüyor.