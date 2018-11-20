FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 18:24 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 3,05 değer kaybederek 91.686,35 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kazanarak 210 bin 600 lira oldu - Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1394, sterlin/dolar paritesi 1,2825, dolar/yen paritesi de 112,38 düzeyinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.884,54 puan azalışla 91.686,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 291,14 puan ve yüzde 0,31 azalarak 94.279,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.109,98 puan ve yüzde 1,17 değer kaybederek 93.460,92 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.545,81 puanı, en yüksek 94.391,73 puanı gören endeks, günü yüzde 3,05 değer kaybederek 91.686,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,74, sanayi endeksi yüzde 3,38, hizmetler endeksi yüzde 2,63 ve teknoloji endeksi de yüzde 3,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.773,63 puan ve yüzde 3,18 azalarak 114.857,75 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 83'ü prim yaptı, 314'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Şekerbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.222,63 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.222,63 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kazanarak 210 bin 600 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,71'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3235 lira, satışta 5,3448 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3194 lira, satışta 5,3407 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1394, sterlin/dolar paritesi 1,2825, dolar/yen paritesi de 112,38 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,81 dolardan işlem görüyor.

Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!Hedef artık milyonlarca kişi değil, milyonlarca dolar!
BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttıBKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı
CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerekCHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim yapıldı

Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim yapıldı

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! 715 lira cezası var

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! 715 lira cezası var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

Köseoğlu: Soğanda stokçuluk yapmak söz konusu olamaz

Köseoğlu: Soğanda stokçuluk yapmak söz konusu olamaz

Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.